Oxford Nanopore Technologies plc se consacre à la création d'une technologie de détection moléculaire basée sur les nanopores. La société a mis au point une technologie de séquençage de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et de l'acide ribonucléique (ARN). Ses segments comprennent les outils de recherche en sciences de la vie (LSRT) et les tests COVID-19. Le segment LSRT propose des produits et des services destinés à la recherche. Le segment COVID-19 Testing fournit des produits pour les tests SAR Cov 2. Sa technologie de séquençage offre une analyse en temps réel dans des formats entièrement modulables, de l'échelle de la poche à celle de la population, qui peuvent analyser l'ADN ou l'ARN natif et séquencer n'importe quelle longueur de fragment pour obtenir des longueurs de lecture courtes à ultra-longues. Les produits de la société comprennent notamment MinION, GridION, PromethION 2 Solo, PromethION 24 et 48, Flongle et VolTRAX. MinION est un appareil en temps réel pour le séquençage de l'ADN et de l'ARN. GridION est un appareil de paillasse conçu pour faire fonctionner et analyser jusqu'à cinq Flow Cells Flongle ou MinION. Les appareils PromethION 2 sont destinés au séquençage à haut rendement.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés