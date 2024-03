Pan Ocean Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fourniture de services de transport maritime. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le secteur de l'expédition est engagé dans la fourniture de services de transport maritime en utilisant des vraquiers et des non-vraquiers. Les vraquiers comprennent des navires de ligne de rupture de charge, des trampers et des grands bulkers. Les transporteurs autres que les vraquiers comprennent les pétroliers, les conteneurs, les transporteurs de gaz et les transporteurs lourds. Ce secteur est engagé dans le transport maritime de cargaisons telles que les minerais de fer, les charbons, les céréales, les conteneurs, le pétrole brut, les automobiles, le gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que les cargaisons spéciales. En outre, ce segment est engagé dans le commerce des céréales, qui achète et vend des céréales aux importateurs. Le segment Autres est impliqué dans les activités de gestion de navires et de location.

