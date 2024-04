Payoneer Global Inc. est une société de technologie financière qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) d'effectuer des transactions et de faire des affaires à l'échelle mondiale. L'entreprise a mis au point une plate-forme financière mondiale permettant aux PME, en particulier dans les marchés émergents, d'accéder à l'offre et à la demande mondiales, de payer et d'être payées, et de gérer leurs besoins transfrontaliers et autres à partir d'une plate-forme unique. Sa plate-forme financière offre une gamme complète de services transfrontaliers de gestion des comptes clients (AR) et des comptes fournisseurs (AP), ainsi que des services tels que le fonds de roulement et la fourniture d'informations basées sur des données. La pile financière de Payoneer consiste en une plateforme d'infrastructure de paiement sécurisée et réglementée qui fournit aux clients un compte unique, mondial et multidevise pour répondre à leurs besoins complets en matière de comptes clients et de comptes fournisseurs. La société s'appuie sur près de 100 fournisseurs de services bancaires et de paiement dans le monde pour prendre en charge les transactions dans plus de 7 000 corridors commerciaux et permettre un règlement le jour même et en temps réel dans plus de 150 pays.

Indices liés Russell 2000