Peakstone Realty Trust est un fonds d'investissement immobilier (FPI) à gestion interne. La société possède et exploite un portefeuille d'immeubles industriels et de bureaux à locataire unique. Ces actifs sont généralement loués à des locataires solvables dans le cadre de contrats de location nette à long terme assortis d'une indexation contractuelle des loyers. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Industriel, Bureaux et Autres. Industriel : Le secteur industriel comprend 19 immeubles industriels. Le secteur des bureaux comprend 35 immeubles de bureaux. Le segment "Autres" comprend 17 propriétés. L'objectif à long terme de la société est de maximiser la valeur pour les actionnaires en détenant et en exploitant des actifs industriels et des bureaux sélectionnés situés sur des marchés de croissance stratégiques. Elle cherche à générer une croissance interne et externe en augmentant le flux de trésorerie de ses propriétés et en élargissant son portefeuille par le biais d'investissements axés sur l'industrie. La société possède 71 biens immobiliers situés dans 24 États.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial