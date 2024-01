PennantPark Floating Rate Capital Ltd. est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et gérée en externe. Les objectifs d'investissement de la société sont de générer un revenu courant et une plus-value en capital tout en cherchant à préserver le capital. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des prêts à taux variable et d'autres investissements réalisés auprès de sociétés privées américaines du marché intermédiaire dont la dette est notée en dessous de la catégorie "investment grade". La Société prévoit généralement d'investir jusqu'à 35 % de son portefeuille global de manière opportuniste dans d'autres types d'investissements, y compris des dettes garanties de second rang, des dettes subordonnées et, dans une moindre mesure, des investissements en actions. Les investissements en dette de la Société ont généralement une échéance de trois à dix ans et sont effectués auprès de sociétés américaines et, dans une moindre mesure, non américaines, de partenariats et d'autres entités commerciales qui opèrent dans divers secteurs et régions géographiques.