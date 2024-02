Perpetual Limited est une société de services financiers opérant dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et des services fiduciaires. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Gestion d'actifs, Gestion de patrimoine, Services fiduciaires d'entreprise et Services de soutien du groupe. Le segment de la gestion d'actifs est engagé dans la gestion d'actifs multi-boutique globale offrant une gamme de capacités d'investissement spécialisées et différenciées par le biais de sept marques de boutiques dans les régions clés du monde. L'activité de gestion de patrimoine offre un ensemble de services de gestion de patrimoine, de conseil et de fiducie aux particuliers, aux familles, aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux communautés indigènes dans toute l'Australie. Corporate Trust est un fournisseur de solutions fiduciaires et numériques pour le secteur des services bancaires et financiers en Australie et à Singapour. Les unités opérationnelles sont soutenues par les services de soutien du groupe, qui comprennent les investissements du groupe, la finance, les affaires générales, le marketing, etc.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds