Perrigo Company plc est un fournisseur irlandais de solutions de santé et de bien-être en vente libre, conçues pour améliorer le bien-être individuel. Les segments de la société comprennent Consumer Self-Care Americas (CSCA) et Consumer Self-Care International (CSCI). Le segment CSCA comprend ses activités d'autosoins grand public (OTC, préparations pour nourrissons, soins bucco-dentaires et fabrication en sous-traitance) aux États-Unis et au Canada, y compris les activités d'autosoins de HRA Pharma (catégories Santé féminine et Soins de la peau) aux États-Unis et au Canada. Le segment CSCI comprend ses activités d'automédication grand public en Europe et en Australie, qui sont principalement des marques, ses activités de marques de magasins au Royaume-Uni et dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie, et inclut les activités d'automédication de HRA Pharma (catégories Santé féminine, Soins de la peau et Maladies rares) en Europe. Ses catégories de produits comprennent les produits pour les voies respiratoires supérieures, les analgésiques et les somnifères, les soins de la peau et l'hygiène personnelle, la santé digestive, la nutrition et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques