Lire la suite Petrus Resources Ltd. est une société énergétique basée au Canada. La société est engagée dans l'exploitation de propriétés, les acquisitions stratégiques et l'exploration gérée par le risque dans l'ouest du Canada. La principale activité de la société est l'investissement dans des actifs liés au secteur de l'énergie. Elle opère dans trois zones principales, Ferrier, le centre de l'Alberta et la région des... Secteur Pétrole et gaz - exploration / production Agenda 17/11 Publication de résultats