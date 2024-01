Playtika Holding Corp est un développeur de jeux pour mobiles. La plate-forme Playtika Boost de la société fournit des services d'exploitation de jeux en direct et une technologie propriétaire pour soutenir le portefeuille de jeux. La société possède et gère 15 jeux. Elle propose des jeux occasionnels et des jeux de casinos. La société propose également des jeux gratuits sur téléphone portable. La société distribue ses jeux sur diverses plateformes web et mobiles telles qu'Apple, Facebook, Google et d'autres plateformes web et mobiles. Les jeux de la société comprennent Slotomania, Bingo Blitz, House of Fun, Caesars Slots, World Series of Poker, Best Fiends, June's Journey, Solitaire Grand Harvest et Board Kings. Les jeux de la société sont disponibles sur l'App Store d'iOS et sur le Play Store de Google.

Secteur Internet