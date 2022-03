Plaza Retail REIT est une société d'investissement immobilier à capital variable basée au Canada. La société exploite une entreprise de propriété et de développement de biens immobiliers de détail au Canada. Elle est promoteur, propriétaire et gestionnaire de biens immobiliers de détail situés principalement en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Le portefeuille de la société comprend des...