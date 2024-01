PNM Resources, Inc. est une société holding qui possède deux services publics réglementés fournissant de l'électricité et des services électriques au Nouveau-Mexique et au Texas. Les services publics d'électricité de la société sont Public Service Company of New Mexico (PNM) et Texas-New Mexico Power Company (TNMP). PNM est un service public d'électricité qui fournit des services de production, de transport et de distribution d'électricité à ses clients soumis à la tarification. Le territoire de service électrique de détail de PNM couvre une zone du centre-nord du Nouveau-Mexique, y compris les villes d'Albuquerque, Rio Rancho et Santa Fe, ainsi que certaines zones du sud du Nouveau-Mexique. Les autres services fournis par PNM comprennent des services de transmission en gros à des tiers. TNMP fournit des services de transmission et de distribution au Texas. Les activités de transmission et de distribution de TNMP relèvent uniquement de l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui est l'opérateur de système indépendant responsable du maintien de la fiabilité du système de fourniture d'électricité en vrac au Texas.

