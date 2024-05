POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (Polestar) est un constructeur suédois de véhicules électriques. Le portefeuille de l'entreprise comprend Polestar 1, Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 et Polestar 5. Les produits Polestar sont actuellement disponibles sur les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord, de Chine et d'Asie-Pacifique. Les voitures Polestar sont actuellement fabriquées dans deux usines en Chine. Polestar produit des voitures électriques afin de réduire les émissions de gaz et de développer de nouvelles technologies pour minimiser l'empreinte carbone.

Secteur Fabricants de voitures et camions