PORSCHE : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Le 13 mars 2024

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Porsche avec un objectif de cours relevé de 95 à 105 euros, au lendemain de la publication de résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, et d'une guidance d'EBIT 2024 proche des attentes.



'Au-delà de 2024, le groupe a clairement véhiculé sa confiance pour 2025, tablant sur une forte accélération des résultats avec un retour attendu aux standards de rentabilité habituels', pointe l'analyste, qui relève ainsi son scénario pour 2024 et 2025.



'Porsche nous semble présenter une configuration boursière intéressante. Suite à la nouvelle guidance, la mauvaise passe de 2024 nous semble en bonne partie dérisquée, permettant de se projeter sur un rebond en 2025', ajoute Oddo BHF.



