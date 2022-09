Volkswagen veut valoriser Porsche EUR70 à 75 mds lors de sa mise en bourse

HAMBOURG (Reuters) - Volkswagen fixera le prix des actions privilégiées proposées dans le cadre de l'introduction en bourse de Porsche AG entre 76,50 et 82,50 euros par action, a déclaré le constructeur automobile dimanche, l'opération devant ainsi générer un produit de 8,7 à 9,4 milliards d'euros.

Cette fourchette de prix, qui correspond à une valorisation de 70 à 75 milliards d'euros, en ferait la deuxième plus grande introduction en bourse de l'histoire de l'Allemagne et, dans le haut de la fourchette, la troisième plus importante jamais enregistrée en Europe, selon les données de Refinitiv.

Les négociations commenceront le 29 septembre, a déclaré le constructeur automobile.

Au total, jusqu'à 113.875.000 actions privilégiées de Volkswagen AG - qui ne sont pas assorties de droits de vote - seront placées auprès des investisseurs lors de l'introduction en bourse.

Conformément à un accord conclu au début du mois de septembre entre Volkswagen AG et son principal actionnaire Porsche SE, 25% plus une action des titres ordinaires de la marque de voitures de sport, qui sont assortis de droits de vote, iront à Porsche SE au prix des actions privilégiées augmenté d'une prime de 7,5%.

Cela porte le produit total de l'opération entre 18,1 milliards et 19,5 milliards d'euros, selon le communiqué.

Un prospectus boursier devrait être publié lundi, après quoi les investisseurs institutionnels et privés pourront souscrire aux actions Porsche.

Dans le cadre de la cotation, 911 millions d'actions Porsche AG seront divisées en 455,5 millions d'actions privilégiées et 455,5 millions d'actions ordinaires. Seules les actions privilégiées seront cotées.

En cas d'introduction en bourse réussie, Volkswagen convoquera une assemblée extraordinaire des actionnaires en décembre où elle proposera de verser 49% du produit total aux actionnaires, début 2023, sous forme de dividende spécial.

(Avec Alexander Huebner et Victoria Waldersee, version française Benjamin Mallet)

par Jan Schwartz