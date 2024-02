Portland General Electric Company (PGE) est une entreprise énergétique entièrement intégrée qui produit, transporte et distribue de l'électricité. La société est engagée dans la production, l'achat en gros, la transmission, la distribution et la vente au détail d'électricité dans l'état de l'Oregon. La société participe au marché de gros par l'achat et la vente d'électricité et de gaz naturel dans le but d'obtenir de l'énergie à un prix raisonnable pour servir ses clients de détail. La société répond à ses besoins de charge de détail avec sa propre production et l'énergie achetée sur le marché de gros. La Société possède cinq installations de production alimentées au gaz naturel : PW1, PW2, Beaver, Coyote Springs Unit 1 (Coyote Springs), et Carty Generating Station (Carty). La Société possède et exploite deux parcs éoliens, le parc éolien Biglow Canyon (Biglow Canyon) et le parc éolien Tucannon River (Tucannon River). Biglow Canyon est situé dans le comté de Sherman, Oregon. Tucannon River est situé dans le sud-est de l'État de Washington.

Indices liés Russell 2000