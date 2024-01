La production américaine de gaz naturel est tombée à son plus bas niveau depuis 11 mois dimanche, le temps glacial ayant gelé les puits dans tout le pays, alors que la demande de gaz pour le chauffage et la production d'électricité est en passe d'atteindre un niveau record.

Au Texas, l'opérateur du réseau électrique de l'État, l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), a prévu que la demande d'électricité atteindrait mardi le niveau record de l'été dernier et a averti que l'approvisionnement en électricité pourrait être insuffisant lundi et mardi.

L'ERCOT, qui a déclaré que les conditions d'exploitation étaient normales dimanche, a prévu des moyens d'augmenter les approvisionnements et de réduire la consommation si nécessaire. Il s'agit notamment d'appels à la conservation et de programmes encourageant les entreprises à utiliser la production sur site.

La baisse de la disponibilité du gaz aux États-Unis depuis le début de la semaine est la plus importante depuis plus d'un an, les approvisionnements étant en passe de diminuer d'environ 9,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) entre le 8 et le 14 janvier, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 11 mois, estimé à 98,6 bcfd le 14 janvier, selon les données de la société financière LSEG.

Cette baisse est faible comparée aux pertes d'approvisionnement en gaz d'environ 19,6 milliards de pieds cubes par jour pendant la tempête d'hiver Elliott en décembre 2022, et de 20,4 milliards de pieds cubes par jour pendant le gel de février 2021.

Les prévisions relatives à l'offre et à la demande d'électricité peuvent toutefois changer rapidement, en fonction de la disponibilité des centrales électriques et de l'évolution des conditions météorologiques. Le gel de février 2021 a privé des millions de Texans d'électricité, d'eau et de chauffage pendant des jours et a fait plus de 200 morts, ERCOT s'efforçant d'éviter un effondrement du réseau après l'arrêt d'une quantité anormalement élevée de production.

Certaines de ces centrales électriques ont fermé parce qu'elles ne pouvaient pas accéder à suffisamment de gaz après que les températures glaciales aient gelé les puits et d'autres équipements, ce que l'on appelle dans le secteur de l'énergie les "freeze-offs".

LA DEMANDE MONTE EN FLÈCHE

La demande américaine de gaz, y compris les exportations, atteindra 164,6 milliards de pieds cubes par jour le 15 janvier et 171,9 milliards de pieds cubes par jour le 16 janvier, selon LSEG.

Ces prévisions de demande journalière dépasseraient le record historique actuel de 162,5 bcfd établi en décembre 2022 lors de la tempête d'hiver Elliott, selon les données énergétiques fédérales de S&P Global Commodities Insights.

Au Texas, ERCOT a prévu que la demande d'électricité atteindrait un pic d'environ 85 564 mégawatts (MW) le 16 janvier vers 8 heures du matin, heure locale, ce qui dépasserait le pic historique actuel de 85 508 MW atteint en août 2023.

ERCOT a estimé que la consommation d'électricité pourrait dépasser les réserves d'environ 1 000 MW au cours des matinées du 15 et du 16 janvier. Ces estimations sont toutefois susceptibles d'être modifiées et ne tiennent pas compte des mesures que l'opérateur du réseau pourrait prendre pour augmenter l'offre et réduire la demande.

L'un des États les plus touchés par le gel de ces derniers jours est l'Oregon, où quelque 164 000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité dimanche, selon PowerOutage.us.

Portland General Electric, la plus grande compagnie d'électricité de l'État, a indiqué dans un message sur la plateforme de médias sociaux X que les efforts de restauration se poursuivraient tout au long du week-end. Portland General comptait environ 126 000 clients toujours privés d'électricité dimanche à la mi-journée.

Les prix de l'électricité le lendemain au centre de Mid-Columbia (Mid-C) < EL-PK-MIDC-SNL> à la frontière entre l'État de Washington et l'État de l'Oregon ont atteint un niveau record d'environ 1 075 dollars par mégawattheure (MWh), selon les données de LSEG remontant jusqu'en 2010.

En comparaison, les moyennes de Mid-C sont de 81 $ par MWh en 2023 et de 52 $ entre 2018 et 2022.

Northwest Pipeline, un réseau de 2 400 kilomètres qui fournit du gaz aux États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho, du Wyoming, de l'Utah et du Colorado, a déclaré samedi qu'il s'agissait d'un cas de force majeure à la suite d'une panne survenue dans une installation de stockage de gaz, mais a depuis repris ses activités, selon les avis de la société.

Des responsables de la société énergétique américaine Williams Cos, propriétaire du gazoduc, ont déclaré dimanche que les problèmes rencontrés par le gazoduc avaient été résolus et que ses systèmes de transport continuaient à acheminer les volumes prévus. (Reportage de Scott DiSavino ; Reportage complémentaire de Liz Hampton à Denver ; Rédaction de Richard Chang)