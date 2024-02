Post Holdings, Inc. est une société holding de biens de consommation emballés. La société opère à travers quatre segments : Post Consumer Brands, Weetabix, Foodservice et Refrigerated Retail. Le segment Post Consumer Brands comprend les céréales nord-américaines prêtes à consommer et le beurre de noix Peter Pan. Le segment Weetabix comprend principalement les céréales prêtes à consommer du Royaume-Uni, le muesli et les boissons protéinées prêtes à boire. Le segment de la restauration vend principalement des produits à base d'œufs et de pommes de terre. Le segment de la vente au détail réfrigérée vend principalement des plats d'accompagnement, des produits à base d'œufs, de fromage et de saucisses. La société exploite également une entreprise d'aliments pour animaux de compagnie, qui comprend les marques Rachael Ray, Nutrish, Nature's Recipe, 9Lives, Kibbles 'n Bits et Gravy Train. Cette activité comprend également des actifs dans le domaine des aliments pour animaux de compagnie sous marque de distributeur et des installations de fabrication et de distribution.

Secteur Transformation des aliments