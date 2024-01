Postal Savings Bank of China Co., Ltd. est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités : - banque de détail (43,2% des revenus) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés ; - banque d'investissement et de marché (34,1%) ; - banque d'affaires (22,7%). A fin 2021, le groupe gère 11 354,1 MdsCNY d'encours de dépôts et 6 237,2 MdsCNY d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 360 agences implantées en Chine.

Secteur Banques