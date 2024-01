PotlatchDeltic Corporation est un fonds de placement immobilier (FPI) qui exerce ses activités dans environ sept États. Les secteurs de la société comprennent les terrains forestiers exploitables, les produits du bois et les biens immobiliers. Le segment Timberlands comprend la plantation et la récolte d'arbres ainsi que la construction et l'entretien de routes. Le secteur des produits du bois fabrique et commercialise du bois d'œuvre et du contreplaqué. Le segment Real Estate comprend principalement la vente de terrains ruraux et l'activité de développement immobilier et de lotissement. Il exploite environ six scieries, une usine de contreplaqué de qualité industrielle, une activité de développement immobilier résidentiel et commercial, et un programme de vente de terrains forestiers ruraux. Elle possède environ 2,2 millions d'acres de terres forestières en Alabama, Arkansas, Idaho, Géorgie, Louisiane, Mississippi et Caroline du Sud. Elle possède également une usine de contreplaqué de qualité industrielle d'une capacité d'environ 150 millions de pieds carrés. Ses produits sont vendus à des détaillants ou à des grossistes, principalement pour être utilisés dans la construction et la réparation de maisons et la rénovation.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé