Principal Financial Group a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des primes et des revenus d'investissement.

L'assureur a également déclaré qu'il s'attendait à une croissance de 9 à 12 % du bénéfice d'exploitation ajusté par action diluée en 2024 par rapport à l'année précédente.

La demande de produits d'assurance reste généralement forte dans un environnement économique incertain, car il s'agit de l'une des dernières choses que les entreprises et les particuliers souhaitent réduire en période de ralentissement.

Les primes et les frais de son activité de prestations spécialisées, qui fournit des régimes d'avantages sociaux aux petites et moyennes entreprises, ont augmenté de 9 % pour atteindre 791,4 millions de dollars au cours du trimestre se terminant le 31 décembre.

La hausse des taux d'intérêt a également permis aux entreprises de mieux rentabiliser leurs investissements dans des actifs tels que les bons du Trésor américain et les obligations de premier ordre.

Le revenu net d'investissement du quatrième trimestre s'est élevé à 1,13 milliard de dollars, contre 981,4 millions de dollars un an plus tôt, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté à 440,5 millions de dollars, soit 1,83 dollar par action diluée, contre 394,3 millions de dollars, soit 1,58 dollar par action, un an plus tôt.

Les actifs sous gestion de la société basée à Des Moines, dans l'Iowa, ont augmenté de 9,3 % pour atteindre 694,5 milliards de dollars.