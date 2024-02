Pritika Auto Industries Limited est une entreprise de moulage, de forgeage et d'usinage de métaux. Elle fabrique, assemble et distribue des transformateurs, des forgeurs, des convertisseurs, des fabricants et des assembleurs. Elle est également importateur et exportateur d'alliages métalliques, de pièces moulées, de pièces automobiles, de machines-outils, de pièces de tracteur et de tous types de machines, d'équipements d'usine, de composants, de pièces de rechange, d'outils, de biens d'ingénierie et d'accessoires, y compris les zigs et les montages, les boulons et les écrous et les vis de toutes tailles conçus pour les véhicules à moteur. Elle fournit des pièces détachées, telles que des moteurs de châssis pour autobus, camions, omnibus, scooters, tracteurs et autres produits connexes pour l'industrie automobile.

