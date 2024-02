PT Mitra Adiperkasa Tbk est un détaillant de style de vie basé en Indonésie. Les activités de la société comprennent principalement la vente au détail de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de sacs et d'équipements sportifs. Son portefeuille est diversifié et comprend des articles de sport, de mode, des grands magasins, des articles pour enfants, des produits alimentaires et des boissons, ainsi que des produits de style de vie. Ses marques comprennent Starbucks, Zara, Marks & Spencer, SOGO, SEIBU, Oshkosh B'Gosh, Converse, parmi beaucoup d'autres. Ses segments comprennent les ventes au détail, les grands magasins, les cafés et restaurants, et autres. Le secteur de la vente au détail de la société est engagé dans le commerce de vêtements et d'accessoires, le commerce d'équipements sportifs et d'accessoires, le commerce de jouets et d'accessoires, de téléphones cellulaires, de tablettes, d'ordinateurs et d'accessoires, et la fabrication de vêtements en tant qu'activité de soutien au commerce de détail. Ses autres activités comprennent l'immobilier, l'investissement, la librairie, le commerce d'artisanat et la fabrication.