Public Storage est le leader mondial de la détention, du développement et de la gestion d'espaces d'entreposage en libre-service. Le CA par activité se répartit comme suit : - location de surfaces d'entreposage (94,4%) ; - autres (5,6%) : gestion de centres commerciaux, location de camions, vente de marchandises, etc. A fin 2022, le groupe dispose de 3 135 unités d'entreposage en libre-service implantés aux Etats-Unis (2 869 ; enseigne Public Storage) et en Europe (266 ; enseigne Shurgard).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé