PubMatic, Inc. (PubMatic) est une société technologique qui fournit une plateforme d'infrastructure en nuage permettant des transactions publicitaires programmatiques en temps réel. La plateforme de vente de la société permet aux créateurs de contenu numérique sur l'Internet ouvert de contrôler l'accès à leur inventaire et d'augmenter la monétisation en permettant aux spécialistes du marketing d'augmenter le retour sur investissement et d'atteindre des audiences adressables à travers les formats publicitaires et les appareils. Sa plateforme d'infrastructure en nuage permet de monétiser les éditeurs en fournissant de la demande grâce à ses relations avec les acheteurs. L'infrastructure cloud de PubMatic est conçue pour le traitement efficace des transactions publicitaires programmatiques en temps réel, ainsi que pour l'agrégation et l'analyse des données significatives qui accompagnent chaque transaction. La plateforme omnicanale de la société prend en charge une gamme de formats publicitaires et de types d'appareils numériques, y compris les applications mobiles, le Web mobile, les ordinateurs de bureau, les écrans, la vidéo, l'over-the-top (OTT), la télévision connectée (CTV) et le rich media.

Secteur Logiciels