QuinStreet, Inc. fournit des places de marché et des technologies de performance aux secteurs des services financiers et des services à domicile. La société permet aux clients d'engager des médias numériques intentionnels ou du trafic à partir d'une gamme de types d'appareils, dans des formats ou des types de médias multiples, et dans une gamme de formes de coût par action (CPA). Ses principaux produits sont les clics qualifiés, les prospects, les appels, les demandes et les clients. La société est spécialisée dans l'acquisition de clients sur des marchés à forte valeur ajoutée et à forte intensité d'information, ou verticaux. Ses sources de médias comprennent des sites Web organiques ou d'optimisation pour les moteurs de recherche qu'elle possède et exploite, des campagnes ciblées de marketing par moteur de recherche (SEM) ou de paiement au clic (PPC), des programmes de médias sociaux et mobiles, des bases de données internes d'e-mails, des opérations de centre d'appels, des partenariats avec des sociétés de médias en ligne de petite et de grande taille, etc. Elle possède ou accède à des médias ciblés par le biais d'accords commerciaux ; elle diffuse des publicités ou d'autres formes de messages et de programmes de marketing, etc.

Secteur Internet