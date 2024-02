R1 RCM Inc. est un fournisseur de solutions technologiques qui transforment l'expérience des patients et le rendement financier des fournisseurs de soins de santé. La société aide les fournisseurs de soins de santé à générer des améliorations durables de leurs marges d'exploitation et de leurs flux de trésorerie tout en améliorant la satisfaction des patients, des médecins et du personnel pour ses clients. Les solutions de la société pour les hôpitaux et les systèmes de santé comprennent la gestion de bout en bout du cycle des recettes, l'expérience des patients, les conseils aux médecins et la gestion du codage. Les solutions de la société pour les groupes de médecins comprennent des solutions de gestion du cycle des recettes et des solutions de gestion des pratiques. R1 Entri de la société est une solution intelligente d'expérience du patient qui garantit que les interactions entre le patient et le prestataire commencent bien et se développent en relations durables. L'écosystème d'automatisation intelligente (IA) de la société modernise les processus, supprime les frictions et simplifie la gestion du cycle des recettes (RCM).

Secteur Installations et services en soins de santé