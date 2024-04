Radian Group Inc. est une société diversifiée de services hypothécaires et immobiliers. La société fournit des assurances hypothécaires et d'autres produits et services aux secteurs de l'immobilier et du financement hypothécaire. La société opère par le biais de ses deux secteurs d'activité : Mortgage et homegenius. Le segment Mortgage de la société regroupe, gère et distribue le risque de crédit hypothécaire aux États-Unis pour le compte des établissements de crédit hypothécaire et des investisseurs en crédit hypothécaire, principalement par le biais de l'assurance hypothécaire privée sur les prêts hypothécaires résidentiels de premier rang, et fournit également d'autres solutions de gestion du risque de crédit, de souscription de contrats et d'exécution. Le segment homegenius de la société offre une gamme de produits et de services liés aux titres de propriété, à l'immobilier et à la technologie aux consommateurs, aux prêteurs hypothécaires, aux investisseurs hypothécaires et immobiliers, aux entreprises parrainées par le gouvernement (GSE) et aux courtiers et agents immobiliers, ainsi qu'aux entreprises pour leurs employés.

Indices liés Russell 2000