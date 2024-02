Radico Khaitan Limited fabrique de l'alcool et des produits alcoolisés. La société est engagée dans la fabrication et le commerce de produits alcoolisés, tels que l'Indian-made foreign liquor (IMFL) et le country liquor. Elle propose diverses marques, telles que Jaisalmer Indian Craft Gin, Rampur Indian Single Malt Whisky, Royal Ranthambore Heritage Collection Royal Crafted Whisky, Magic Moments Dazzle Vodka - Gold, Magic Moments Dazzle Vodka - Vanilla, Magic Moments Vodka, Magic Moments Verve, After Dark Premium Whisky, Morpheus Blue XO Brandy, Morpheus XO Brandy, 8PM Premium Black Whisky, 8PM Whisky, 1965 The Spirit of Victory Premium XXX Rum, Pluton Bay Rum, Whytehall Premium Brandy, Regal Talons Premium Grain Whisky, Old Admiral Brandy et Contessa Rum. Elle possède deux campus de distilleries situés en Inde. Elle exploite un total de plus de 33 unités d'embouteillage à travers l'Inde, dont cinq lui appartiennent et sont exploitées par la société. Elle exploite également environ 75 000 points de vente au détail et 8 000 boutiques sur place.

Secteur Distillateurs et caves à vin