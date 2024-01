Les actions européennes ont chuté vendredi dans le sillage d'un marché plus large, s'apprêtant à subir leur première perte hebdomadaire en huit semaines. Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation dans la zone euro et les chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui pourraient influencer les attentes en matière de politique monétaire.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,5 % à 8 h 10 GMT, s'attendant à une baisse hebdomadaire de 0,8 %, dans un début difficile pour 2024 après huit gains hebdomadaires consécutifs sur les paris d'assouplissement de la politique monétaire.

Les secteurs de la distribution et de la technologie ont été en tête des baisses sectorielles, avec un recul d'environ 1 % chacun.

Signify a perdu 1,9%, après que Barclays ait commencé à couvrir l'action du plus grand fabricant de lampes au monde avec une note "Underweight".

Endeavour Mining a perdu 9,6 % après le retrait du PDG Sebastien de Montessus avec effet immédiat.

L'entreprise néerlandaise Redcare Pharmacy a augmenté de 3,6 % après que Berenberg ait relevé la note de l'action de "Hold" à "Buy".

Les rapports sur l'inflation des consommateurs et des producteurs dans la zone euro et les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée, seront essentiels pour les investisseurs afin d'évaluer quand la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale pourront commencer à réduire leurs taux cette année. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)