Renishaw plc est une société basée au Royaume-Uni qui se consacre à la conception, à la fabrication, à la vente, à la distribution et au service de produits et de services liés aux technologies de fabrication, ainsi qu'aux instruments d'analyse et aux dispositifs médicaux. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les technologies de fabrication et les instruments d'analyse et dispositifs médicaux. Le segment des technologies de fabrication comprend les lignes de produits de métrologie industrielle, de mesure de position et de fabrication additive (AM). Le segment des instruments analytiques et des dispositifs médicaux comprend les gammes de produits de spectroscopie et de neurologie. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fabrique certains de ses produits et assiste ses clients sur divers marchés au Brésil, au Canada, au Mexique, aux États-Unis, en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Malaisie, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan, en Autriche, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Suède, en Suisse et en Turquie.

Secteur Machines et équipements industriels