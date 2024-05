RENK Group AG, anciennement RENK Holding GmbH, est une société basée en Allemagne, qui fabrique des solutions d'entraînement pour les marchés finaux civils et militaires. Le portefeuille de produits de la société comprend des réducteurs, des transmissions, des groupes motopropulseurs, des systèmes de propulsion hybrides, des systèmes de suspension, des paliers lisses, des accouplements et des embrayages, ainsi que des systèmes d'essai. Elle sert des clients actifs dans les secteurs des véhicules militaires, de la marine civile et navale, de la production de ciment et de plastique, du pétrole et du gaz, ainsi que des clients dans les secteurs de l'hydrogène, du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) et des applications de pompes à chaleur industrielles.