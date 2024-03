Repay Holdings Corporation est une société de technologie de paiement. Elle fournit des solutions intégrées de traitement des paiements à des marchés sectoriels dans lesquels les clients ont des besoins spécifiques en matière de traitement des transactions. Ses segments comprennent les paiements aux consommateurs et les paiements aux entreprises. Le segment Consumer Payments fournit des solutions de traitement des paiements, y compris le traitement des cartes de débit et de crédit, le traitement ACH (Automated Clearing House) et d'autres solutions d'acceptation des paiements électroniques, ainsi que son produit de déboursement de prêts qui permet à ses clients de collecter des paiements et de débourser des fonds aux consommateurs et comprend ses solutions de compensation et de règlement (RCS) et l'activité Blue Cow Software (BCS). Le segment des paiements aux entreprises fournit des solutions de traitement des paiements, y compris l'automatisation des comptes fournisseurs, le traitement des cartes de débit et de crédit, le traitement des cartes de crédit virtuelles, le traitement ACH et d'autres solutions d'acceptation des paiements électroniques qui permettent à ses clients de collecter ou d'envoyer des paiements à d'autres entreprises.

