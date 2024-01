(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

System1 Group PLC, en hausse de 20% à 341,46 pence, fourchette de 12 mois 145p-343p. La société de conseil en marketing et en stratégie de marque a déclaré qu'elle entamait le dernier trimestre de son exercice clos le 31 mars avec une "bonne dynamique commerciale". Il prévoit de fournir des résultats supérieurs à ses attentes antérieures. Le chiffre d'affaires est désormais prévu à 29 millions de livres sterling pour l'année, contre 23,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt devrait dépasser "confortablement" les 2 millions de livres sterling - ce qui, selon la société, est "sensiblement supérieur" au consensus - et passer de 700 000 livres sterling pour l'exercice 2023. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 29 % pour atteindre 8 millions de livres sterling, grâce à une hausse de 46 % du chiffre d'affaires de la plate-forme.

AIM - LOSERS

Molecular Energies PLC, baisse de 50% à 35,99 pence, fourchette de 12 mois 35,18 pence-153 pence. La société de production de pétrole et de gaz axée sur l'Argentine et les Etats-Unis, anciennement connue sous le nom de President Energy PLC, a l'intention de lever au moins 500 000 livres sterling dans le cadre d'une augmentation de capital. Celle-ci comprend un placement de 991 851 nouvelles actions et une souscription de 436 714 actions, toutes deux au prix d'émission de 35 pence. Cela représente une décote de 52 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui était de 73,5 pence. "Le produit net de la levée de fonds fournira un fonds de roulement pour soutenir la société alors qu'elle poursuit l'essaimage de sa division d'énergie alternative, Green House Capital Group PLC, et qu'elle recherche de nouvelles opportunités commerciales pour tirer parti de ses solides antécédents en matière d'innovation et de création de valeur", indique la société.

Revolution Bars Group PLC, baisse de 24% à 2,94p, 12 mois 2,45p-8,9p. Après avoir récemment fermé huit de ses bars les moins rentables, l'exploitant de bars basé à Tameside, en Angleterre, prévient que les affaires ont commencé "mollement" en janvier, les consommateurs britanniques se sentant à l'étroit après les dépenses de Noël. Il affirme qu'il ne pourra pas supposer que la récente augmentation du salaire minimum national pour les 18-20 ans se répercutera sur les dépenses discrétionnaires dans ses établissements. Elle peut toutefois garantir que l'augmentation des salaires entraînera une hausse de ses propres coûts. En outre, la poursuite des grèves de trains remet en cause ses hypothèses de croissance à données comparables pour le second semestre de son exercice financier, qui se termine en juillet. Elle s'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement selon l'IAS 17 se situe entre 3 et 3,5 millions de livres sterling. "Nous avons dû nous rendre à l'évidence que, l'inflation restant élevée, la reprise de l'activité Revolution, notre marque la plus importante, prendra plus de temps que nous ne l'avions prévu", a déclaré le PDG Rob Pitcher.

