Revolve Group, Inc. est un détaillant de mode pour les consommateurs du millénaire et de la génération Z. La société opère à travers deux segments de vente au détail, REVOLVE et FWRD, qui offrent des assortiments complémentaires. Le segment REVOLVE offre une nouveauté et une découverte constantes grâce à un assortiment de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de produits de beauté et de produits pour la maison haut de gamme. Le segment FWRD propose un assortiment de marques de luxe emblématiques et émergentes avec un point de vue différencié. La gamme de produits de la société se compose de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté. La société propose des marchandises dans une variété de types de produits, de marques et de prix. Les marques qu'elle vend sur sa plateforme sont un mélange de marques tierces émergentes, de marques tierces établies (y compris des marques de luxe emblématiques) et de marques propres. La gamme de produits de la société se compose principalement de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté.

