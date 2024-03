Rex International Holding Limited est une société multinationale d'exploration et de production pétrolière (E&P) basée à Singapour. La société possède des intérêts dans des licences d'exploration et de production à Oman, en Norvège et en Malaisie, et détient les droits d'exploitation des actifs à Oman et en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société comprennent le pétrole et le gaz et les activités non pétrolières et gazières. Le secteur du pétrole et du gaz est impliqué dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz avec des concessions situées à Oman et en Norvège. Le secteur non pétrolier et gazier est un secteur lié à la technologie. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Rex Technology Investments Pte Ltd (RTI), possède la technologie Rex Virtual Drilling (RVD), qui utilise des données sismiques conventionnelles pour extraire des informations sur la présence de roches réservoirs et d'hydrocarbures liquides. Les filiales de la société comprennent Lime Petroleum AS (LPA), Masirah Oil Ltd (MOL), Rex International Investments Pte Ltd (RII) et Pantai Rhu Energy Sdn Bhd.