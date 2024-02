Reynolds Consumer Products Inc. est une société de produits de consommation. La société fabrique et vend des produits dans trois catégories : les produits de cuisson, les déchets et les produits de stockage, et la vaisselle. La société propose ses produits sous différentes marques, telles que Reynolds et Hefty. Elle opère à travers quatre segments : Reynolds Cooking & Baking, Hefty Waste & Storage, Hefty Tableware et Presto Products. Le segment Reynolds Cooking & Baking de la société produit des feuilles d'aluminium de marque et de marque de magasin, des poêles en aluminium jetables, du papier parchemin, du papier congélation, du papier ciré, du film plastique, des moules à pâtisserie, des sacs de four et des revêtements pour mijoteuses. Le segment Hefty Waste & Storage produit des sacs poubelle et des sacs de conservation des aliments de marque et de marque de distributeur. Le segment Hefty Tableware vend des assiettes, des bols, des plateaux, des tasses et des couverts jetables et compostables de marque et de marque de distributeur. Le segment Presto Products vend principalement des produits de marque de magasin dans quatre catégories : les sacs de stockage alimentaire, les sacs poubelle, les conteneurs de stockage réutilisables et les films plastiques.

Secteur Produits ménagers