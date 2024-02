Roblox Corporation est une entreprise technologique. La société exploite une plateforme de co-expérience humaine ou plateforme Roblox, où les utilisateurs interagissent les uns avec les autres pour explorer et développer des expériences générées par les utilisateurs et en 3D. La société exploite la plateforme Roblox sous la forme de services en direct qui permettent aux utilisateurs de jouer et de socialiser avec d'autres gratuitement. Sa plateforme est alimentée par un contenu généré par les utilisateurs qui s'inspire des jeux, des divertissements, des médias sociaux et même des jouets. En s'inscrivant à Roblox, l'utilisateur personnalise son identité Roblox, ou avatar. Les utilisateurs sont alors libres de s'immerger dans des expériences sur Roblox et peuvent acquérir des améliorations spécifiques à l'expérience ou des objets d'avatar sur le marché des avatars de la société en utilisant la monnaie virtuelle (Robux). Tout utilisateur peut être développeur ou créateur sur la plateforme de l'entreprise en utilisant le studio d'outils logiciels de Roblox. Les utilisateurs peuvent acheter des Robux, en une seule fois ou par abonnement mensuel, par le biais de paiements mobiles, de cartes de crédit ou de cartes prépayées.

Secteur Logiciels