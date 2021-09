Rothschild : annonce la cooptation de Lord Sedwill par son Conseil de surveillance

Rothschild & Co est heureux d'annoncer la cooptation de Lord Sedwill en qualité de membre du Conseil de surveillance de Rothschild & Co et de son Comité RSE.

Lord Sedwill a été Secrétaire de cabinet, Chef de la fonction publique intérieure et Conseiller en sécurité nationale au Royaume-Uni. Il préside le groupe d'experts du G7 sur la résilience économique mondiale et le « Pacific Future Forum ». Depuis janvier 2021, Lord Sedwill intervient comme Senior Advisor de Rothschild & Co avec pour mission de conseiller le groupe sur ses ambitions stratégiques et l'assister dans le conseil à la clientèle au niveau mondial à travers ses métiers de Global Advisory, Wealth & Asset Management et Merchant Banking.

Lord Sedwill succède à Anthony de Rothschild au sein du conseil de Surveillance. Anthony de Rothschild a vocation à rejoindre le conseil d'administration de N.M. Rothschild & Sons Limited en novembre 2021 et continuera à collaborer avec le Groupe en qualité de Senior Advisor.

David de Rothschild, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : « Je me réjouis d'accueillir Lord Sedwill au Conseil de surveillance de Rothschild & Co. Son exceptionnelle carrière diplomatique, associée à son appréhension des enjeux stratégiques, viendra enrichir encore les compétences du Conseil. Sa parfaite connaissance des enjeux de la RSE constituera, en outre, un atout particulièrement précieux au sein du Comité RSE.

Je souhaite saisir cette opportunité pour remercier Anthony de Rothschild pour sa contribution précieuse aux travaux du Conseil de surveillance de Rothschild & Co durant son mandat. Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration notamment au travers de ses nouvelles fonctions au sein du Conseil d'administration de N.M. Rothschild & Sons Limited. »

- FIN -

Mark Sedwill, Baron Sedwill of Sherborne, KCMG, FRGS, est le Président du Pacific Future Forum, Président du groupe d'experts du G7 sur la résilience économique mondiale et membre de la Chambre des lords du parlement britannique. Il a été Secrétaire de cabinet et Chef de la fonction publique intérieure (2018-20), Conseiller en sécurité nationale (2017-20), Secrétaire permanent du Home Office (2013-17), et Ambassadeur du Royaume-Uni et Haut représentant civil de l'OTAN en Afghanistan (2009-11). Auparavant, il a suivi une carrière de diplomate et de conseiller en sécurité, en poste en Égypte, en Syrie, en Jordanie, à Chypre et au Pakistan. Il a aussi été le PDG de UKvisas (2005-08). Il a étudié l'économie internationale à l'université de St Andrews et est titulaire d'une maîtrise en économie obtenue à l'université d'Oxford. Il est président du Special Forces Club et Senior independant director et vice-président de Lloyd à Londres. Lord Sedwill est membre de la Royal Geographical Society et de l'Institute of Directors, et a reçu plusieurs titres et distinctions pour services rendus au cours de sa carrière de haut fonctionnaire de la fonction publique intérieure et internationale britannique. Il œuvre pour plusieurs organisations à but non lucratif.

Relations investisseurs

Marie-Laure Becquart

InvestorRelation@rothschildandco.com

Relations avec les médias

Caroline Nico

Groupmediaenquiries@rothschildandco.com

Contact médias : DGM

Olivier Labesse

Labesse@dgm-conseil.fr

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au coeur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec près de 3 600 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international de professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Capital investissement et dette privée.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (Sca) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 395 024 €. Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris.