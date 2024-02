Royalty Pharma plc est un acheteur de redevances biopharmaceutiques et un bailleur de fonds de l'innovation dans l'industrie biopharmaceutique. La société collabore avec des innovateurs issus d'institutions universitaires, d'hôpitaux de recherche et d'organisations à but non lucratif, en passant par des sociétés de biotechnologie de petite et moyenne capitalisation, jusqu'à des sociétés pharmaceutiques mondiales. Son portefeuille comprend des redevances sur plus de 35 produits commerciaux, dont Trikafta, Kalydeco, Orkambi et Symdeko de Vertex, Tysabri de Biogens, Imbruvica d'AbbVie et de Johnson & Johnsons, Xtandi d'Astellas et de Pfizer, Trelegy de GSK, Promacta de Novartis, Nurtec ODT de Pfizer, Tremfya de Johnson & Johnsons, Evrysdi de Roches, Trodelvy de Gilead, et 12 produits candidats en phase de développement. Ses produits candidats en phase de développement comprennent Aficamten, Ampreloxetine, BCX10013, MK-8189, Olpasiran, Omecamtiv mecarbil, Pelabresib, Pelacarsen, Seltorexant, Trontinemab, Tulmimetostat et Zavegepant. Ses filiales comprennent Royalty Pharma Holdings Ltd, Royalty Pharma Investments et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques