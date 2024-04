RYANAIR : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Ryanair et relève son objectif de cours de 24 à 26 euros, pour 'traduire un momentum plus favorable sur le pricing' pour la compagnie aérienne à bas prix irlandaise.



'Le décalage des livraisons Boeing et la bonne tenue des capacités sur l'intra-européen plaident pour une bonne tenue du pricing sur l'été et au-delà', explique l'analyste qui affiche ainsi une plus de confiance sur ses estimations pour l'exercice 2025.



Oddo BHF met aussi en avant un 'niveau de cash très confortable à fin mars 2024, ouvrant la voie à une annonce de rachat d'actions lors de la publication des résultats annuels', et juge toujours la valorisation attractive au vu des fondamentaux de la société.



