Samsonite International S.A. est une société basée à Hong Kong dont l'activité principale est la conception, la fabrication, l'approvisionnement et la distribution de bagages, de sacs d'affaires et d'ordinateurs, de sacs de plein air et de loisirs, d'accessoires de voyage et d'étuis de protection pour appareils électroniques personnels. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment des sacs de voyage est engagé dans les produits de voyage avec des valises et des bagages à main de trois catégories principales, y compris les bagages à coque rigide, à coque souple et hybrides. Le segment des sacs décontractés s'occupe de l'utilisation quotidienne, notamment de différents types de sacs à dos, de sacs à bandoulière pour hommes et femmes et de sacs de sport à roulettes. Le segment des sacs d'affaires est destiné à un usage professionnel et comprend des sacs de bureau mobiles à roulettes, des porte-documents et des sacs d'ordinateur.

Secteur Habillement et accessoires