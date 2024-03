Samsung Heavy Industries Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans la fabrication et la distribution de navires et de plates-formes. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment de la construction navale est principalement engagé dans la conception et le développement de transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), de pétroliers, de porte-conteneurs, de navires de forage et de brise-glace, de navires flottants, de navires de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et autres. Le secteur du génie civil est principalement actif dans le domaine du génie civil et de la construction. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Construction navale