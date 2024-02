Sanoma Oyj est une entreprise finlandaise spécialisée dans l'apprentissage et les médias. Sanoma présente deux segments opérationnels qui sont ses deux unités commerciales stratégiques Sanoma Learning et Sanoma Media Finland. La mission de Sanoma Learning est d'avoir un impact positif sur l'apprentissage en permettant aux enseignants et aux écoles d'aider tous les élèves à atteindre leur plein potentiel. Sanoma Media Finland fournit des informations, des expériences, de l'inspiration et du divertissement par le biais de multiples plateformes médiatiques : journaux, télévision, radio, événements, magazines, chaînes en ligne et mobiles et possède des marques et des services, comme Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti, Satakunnan Kansa, Me Naiset, Aku Ankka, Nelonen, Ruutu, Supla et Radio Suomipop. La société opère en Europe.

Secteur Edition