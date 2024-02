Ne doit pas être diffusé, publié, distribué ou circulé en Afrique du Sud, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire. Ce communiqué de presse constitue une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.

Sartorius Stedim Biotech S.A. annonce le lancement d’une offre d’actions nouvelles pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres

Sartorius Stedim Biotech S.A. (« SSB » ou l’« Emetteur ») annonce aujourd’hui le lancement d’une offre d’actions nouvelles pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres (l’« Augmentation de Capital »).

Utilisation des produits

L’émetteur a l’intention d’utiliser les produits nets de l’Augmentation de Capital pour accélérer son désendettement au-delà de la forte génération de trésorerie interne et de renforcer sa flexibilité stratégique globale. A la date de reporting du 31 décembre 2023, les prêts d’actionnaires en cours au sein du groupe Sartorius Stedim Biotech s’élevaient à environ 3,56 milliards d’euros, avec des maturités initiales s’échelonnant de 2026 à 2035 et des taux d’intérêts compris entre environ 3.5% et 4.9%. L’Emetteur a l’intention d’allouer au moins les deux tiers des produits nets de l’Augmentation de Capital afin de partiellement rembourser prêts d’actionnaires consentis par l’actionnaire majoritaire de l’Emetteur, Sartorius Aktiengesellschaft (“Sartorius AG”), et sa filiale, Sartorius Finance B.V.à l’Emetteur et sa filiale, Sartorius Stedim Biotech GmbH. Le solde, le cas échéant, serait affecté aux besoins généraux de l’Emetteur. Les produits nets devraient réduire la dette nette et ainsi entraîner une réduction du ratio de levier d’environ [1.5x] au titre de la date de reporting la plus récente.

Intention des actionnaires

Sartorius AG, qui détient environ 73,6% du capital social de l’Emetteur, a fait part de son intention de participer à l’Augmentation de Capital en passant un ordre pour un montant en numéraire représentant environ un tiers de l’Augmentation de Capital, soit environ 400 millions d'euros sur la base d’une Augmentation de Capital de 1,2 milliard d’euros, au prix de l’Augmentation de Capital sans concourir à la formation de ce prix. Le nombre final d’actions nouvelles souscrites par Sartorius AG dépendra de l’allocation finale résultant du processus de construction du livre d’ordres qui sera déterminée conformément aux principes standards pour ce type d’opération.

Sartorius AG a également informé SSB de son intention de réaliser concomitamment la cession d’actions de préférence autodétenues pour un montant d’environ 200 millions d’euros, par voie de placement privé. Les produits de cette opération seront au bénéfice de Sartorius AG.

Principaux termes de l’Augmentation de Capital

L’Augmentation de Capital sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en vertu de l’autorisation consentie par l’assemblée générale annuelle de l’Emetteur qui s’est tenue le 29 mars 2022 (19ème résolution) et conformément aux dispositions de l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier. Les actions nouvelles seront offertes à la souscription exclusivement à des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres.

Le prix du placement pour les actions nouvelles sera également déterminé en vertu de ce processus de construction d’un livre d’ordres. Conformément à l’autorisation consentie par l’assemblée générale visée ci-dessus, le prix du placement sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de l’Emetteur. Notamment, les actions nouvelles ouvriront droit aux dividendes qui seront éventuellement distribués en 2024 (au titre de l’exercice fiscal 2023). Les actions nouvelles seront négociées sous le même Code ISIN que les actions existantes, FR0013154002, sur Euronext Paris.

Le prix du placement de l’Augmentation de Capital devrait être annoncé au plus tard avant le début des négociations sur Euronext Paris le ou autour du 7 février 2024. Le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital devrait avoir lieu le ou autour du 9 février 2024.

Le calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital est le suivant :

6 février 2024 (après la clôture des marchés) : publication par l’Emetteur d’un communiqué de presse annonçant le lancement de l’Augmentation de Capital

6 février 2024 (après la clôture des marchés) : publication par l’Emetteur d’un communiqué de presse annonçant la fixation du prix de l’Augmentation de Capital

7 février 2024 : publication par Euronext Paris S.A. de l’avis relatif à l’admission aux négociations des actions nouvelles

9 février 2024 : règlement-livraison de l’Augmentation de Capital

Engagements de conservation

Dans le cadre de l’Augmentation de Capital, SSB et Sartorius AG (s’agissant des actions détenues à la date des présentes et des actions nouvelles) ont chacun pris un engagement de conservation pour une durée de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve d’exceptions usuelles.

Dilution

A des fins illustratives uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de l’Emetteur au 6 février 2024, qui ne participerait pas à l’Augmentation de Capital, détiendrait 0.95% du capital social sur une base non-diluée à l’issue de l’émission des actions nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de Capital, ces calculs ayant été effectués sur la base d’un prix de l’offre égal au cours de clôture de l’action le 6 février 2024, soit 251,00 euros par action.

Sur la base des hypothèses indiquées ci-dessus, le capital social de l’Emetteur serait réparti de la manière suivante à l’issue de l’Augmentation de Capital :

Répartition avant l’Augmentation de Capital

Actionnaires Nombre d’actions Pourcentage du capital social Nombre de droits de vote (y compris autodétention) Pourcentage des droits de vote (y compris autodétention) Sartorius AG 67 844 071 73,6% 135 688 142 84,6% Flottant 24 336 119 26,4 24 742 701 15,4% Total 92 180 190 100% 160 430 843 100%

Répartition après l’Augmentation de Capital

Actionnaires Nombre d’actions Pourcentage du capital social Nombre de droits de vote (y compris autodétention) Pourcentage des droits de vote (y compris autodétention) Sartorius AG 69 437 696 71,6% 137 281 767 83,1% Flottant 27 523 370 28,4% 27 929 952 16,9% Total 96 961 066 100% 165 211 719 100%

Facteurs de risques

Les facteurs de risques relatifs à l’Emetteur sont présentés dans le document d’enregistrement universel de l’Emetteur déposé auprès de l’AMF le 16 février 2023 et mis à jour dans le rapport financier semestriel de l’Emetteur en date du 21 juillet 2023. Ces documents sont disponibles sans frais sur le site internet de l’Emetteur (https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de l’Emetteur. Ces facteurs de risques demeurent à jour à la date du présent communiqué.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l’Augmentation de Capital suivants :

le prix de marché des actions de l’Emetteur pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital, la volatilité et la liquidité des actions de l’Emetteur pourraient fluctuer significativement, des cessions d’actions de l’Emetteur, notamment par Sartorius AG à l’issue de l’expiration de l’engagement de conservation, pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société, et les actionnaires de l’Emetteur pourraient subir une dilution additionnelle en cas d’éventuelles opérations futures.

Aubagne, le 06 février, 2024

