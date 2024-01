SATS Ltd. est une société holding d'investissement basée à Singapour. Ses autres activités comprennent la location de locaux et la fourniture de services de gestion à des sociétés apparentées. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Food Solutions, Gateway Services et Autres. Le segment Food Solutions fournit principalement des services de restauration aérienne et institutionnelle, de transformation alimentaire, de distribution et de blanchisserie pour les compagnies aériennes. Le segment Gateway Services fournit des services aux aéroports et aux terminaux de croisière. Les services de terminaux aéroportuaires comprennent les services de manutention du fret aérien, les services aux passagers, les services de sécurité aérienne, les services de manutention des bagages et les services d'aires de trafic pour les compagnies aériennes clientes. En ce qui concerne les services de terminaux de croisière, le segment gère et exploite le Marine Bay Cruise Centre. Le secteur Autres propose la location de locaux et d'autres services. Il dessert diverses industries, telles que les compagnies aériennes, l'alimentation, l'éducation, l'hôtellerie, les agences gouvernementales, les événements, le fret aérien et la logistique, le transport aérien, les soins de santé et les croisières.

Secteur Services aéroportuaires