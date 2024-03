Sayona Mining Limited est un producteur de lithium basé en Australie qui possède des projets au Québec, au Canada et en Australie occidentale. Ses projets comprennent Authier Lithium, Western Australia Gold, Tansim Lithium, Western Australia Lithium, Western Australia Graphite, Moblan Lithium et Lac Albert Lithium. Le projet Authier Lithium est situé à environ 45 kilomètres (km) au nord-ouest de la ville de Val d'Or, un centre de services miniers au Québec. La zone du projet comprend 19 titres miniers totalisant 653 hectares et s'étend sur environ 3,4 km dans la direction est-ouest et 3,1 km dans la direction nord-sud, respectivement. Le projet Tansim Lithium est situé à environ 82 km au sud-ouest du projet Authier Lithium. Le projet comprend 355 titres miniers couvrant 20 546 hectares (ha) et est prometteur pour le lithium, le tantale et le béryllium. Le projet Moblan Lithium est situé dans la région de la Baie James Eeyou-Istchee, dans le nord du Québec. Le projet Lac Albert est situé à environ 3,5 km à l'ouest du projet Moblan.

Secteur Exploitations minières et métallurgie