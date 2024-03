Science Applications International Corporation est un fournisseur de services techniques, d'ingénierie et de technologies de l'information d'entreprise (TI), principalement pour le gouvernement des États-Unis. La société fournit ses services dans le cadre de projets gouvernementaux complexes et de grande envergure et offre une gamme de services en mettant l'accent sur des services technologiques différenciés. La société est organisée comme une matrice composée de deux secteurs opérationnels orientés vers le client, soutenus par une organisation de solutions et d'opérations d'entreprise. Ses offres comprennent l'ingénierie, l'intégration technologique, la modernisation des technologies de l'information (TI), la maintenance des systèmes terrestres et maritimes, la formation et la simulation, les services de soutien aux opérations et aux programmes et les services de bout en bout couvrant la conception, le développement, l'intégration, le déploiement, la gestion et l'exploitation, le maintien en condition opérationnelle et la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure TI de ses clients. Elle compte parmi ses clients l'armée américaine, la marine et d'autres.

Secteur Services et conseils en informatique