Scorpio Tankers Inc est un fournisseur basé à Monaco dans le domaine du transport de produits pétroliers raffinés. La société s'occupe du transport pétrolier et maritime de produits pétroliers raffinés de l'industrie des pétroliers aux marchés maritimes internationaux. Elle opère à travers quatre segments : Handymax, MR (Medium Range), Long Range 1 (LR1)/Panamax et Long Range 2 (LR2)/Aframax. Il se compose de 113 pétroliers en propriété exclusive, en location financière ou en affrètement coque nue (39 LR2, 60 MR et 14 Handymax). Les segments représentent un type différent de navires, soit environ 110 avec lesquels elle opère avec des navires plus petits et plus grands qui comprennent des Handymax, MR, LR1 et LR2 sous sa propre propriété ainsi que sous forme de financement, de location ou d'affrètement.

Indices liés Russell 2000