SECURE Energy Services Inc. est une société canadienne spécialisée dans les infrastructures environnementales et énergétiques. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Environmental Waste Management (EWM) Infrastructure, Energy Infrastructure et Oilfield Services. Son segment EWM Infrastructure comprend un réseau d'installations de traitement des déchets, de pipelines d'eau produite, de décharges industrielles, d'installations de transfert de déchets et d'installations de recyclage des métaux. Grâce à ce réseau d'infrastructures, la société mène des activités commerciales, notamment le traitement, la récupération, le recyclage et l'élimination des flux de déchets générés par ses clients des secteurs de l'énergie et de l'industrie. Le secteur des infrastructures énergétiques comprend un réseau de pipelines de collecte de pétrole brut, de terminaux et d'installations de stockage. Grâce à ce réseau d'infrastructures, la société assure le transport, l'optimisation, la terminaison et le stockage du pétrole brut. Son secteur des services pétroliers comprend la gestion des fluides de forage et les services de gestion de projet.