Serco Group plc est un fournisseur de services publics basé au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans la prestation de services publics essentiels, avec des personnes travaillant dans la défense, le transport, la justice, l'immigration, les soins de santé et d'autres services aux citoyens. Les secteurs d'activité de la société comprennent le Royaume-Uni et l'Europe, les Amériques, l'AsPac, le Moyen-Orient et l'entreprise. Le segment Royaume-Uni et Europe propose des services dans des secteurs tels que les services aux citoyens, la défense, la santé et la gestion d'autres installations, la justice et l'immigration, ainsi que le transport, au gouvernement britannique, aux autorités britanniques déléguées et à d'autres clients du secteur public au Royaume-Uni et en Europe. Le segment Amériques propose des services pour des secteurs tels que les services aux citoyens, la défense et le transport, fournis aux agences fédérales et civiles américaines, à certains États et municipalités et au gouvernement canadien. Le segment Moyen-Orient propose des services dans des secteurs tels que les services aux citoyens, la défense, la santé et la gestion d'autres installations, ainsi que le transport dans la région du Moyen-Orient.

